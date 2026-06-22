CdM 2026, Algérie : Vladimir Petković maintient sa confiance en Luca Zidane
Alors que l’Algérie n’a plus le droit à l’erreur après son entrée manquée dans cette Coupe du Monde 2026, avec une lourde défaite face à l’Argentine (0-3) marquée par un triplé de Lionel Messi, les Fennecs abordent leur deuxième match contre la Jordanie sous pression. Une rencontre déjà décisive dans la course à la qualification, où un nouveau faux pas pourrait compromettre sérieusement la suite de leur aventure.
Dans ce contexte tendu, un joueur cristallise particulièrement les critiques après sa prestation compliquée lors du premier match : Luca Zidane. Le gardien algérien, en difficulté face à l’Argentine, a également confié avoir recours à un accompagnement psychologique afin de mieux gérer la pression du très haut niveau. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, le sélectionneur Vladimir Petković a évoqué sa situation : « est-ce que Luca Zidane est prêt ? Je crois que tous les joueurs sont prêts. Tout le monde a le droit à l’erreur, sinon personne ne pourrait marquer des buts. J’ai beaucoup confiance en ses qualités ». Le message est clair.
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