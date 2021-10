JT Foot Mercato : les casse-têtes de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Pochettino face aux galères

Depuis son arrivée à Paris, le coach argentin fait face à pas mal de critiques et de galères. Arrivé à la place de Thomas Tuchel en janvier dernier, Pochettino est loin de faire l'unanimité, notamment auprès des supporters. Les attaques se font de plus en plus vives, notamment à propos du jeu proposé par le PSG, qui ne progresse pas au fil des mois. Si les résultats sont là depuis le début de la saison avec une première place en Ligue 1 et en Ligue des Champions, Pochettino dispose d'un effectif XXL, inédit dans l'histoire du club. Mais il a aussi quelques problèmes et soucis à gérer, comme la blessure de Marco Verratti lors du Classique contre l'OM. L'Italien est sur le flanc pour les 4 prochaines semaines. Mais surtout, les stars ne répondent pas présentes hormis Kylian Mbappé. Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot parisien et Lionel Messi n'a pas trouvé le chemin des filets en championnat. Une disette qui inquiète pour un joueur de son pedigree. Autre casse-tête pour Pochettino, l'état de forme de Neymar. Le Brésilien est loin de son rendement habituel et il a du mal à retrouver son meilleur niveau.

Xavi pousse pour arriver à Barcelone !

Ce n'est plus un secret pour personne, il va certainement être le prochain coach du Barça, reste à savoir quand. L'actuel entraîneur d'Al-Sadd a trouvé un accord avec les Blaugranas sur les bases d'un contrat de deux ans et demi. Problème, son club est d'accord pour le laisser filer mais souhaite cependant le conserver jusqu'au 3 novembre au moins, date du choc face à Al Duhail. Sauf que Xavi lui veut partir au plus vite, dès ce vendredi. Pour ce faire, il compte rencontrer les propriétaires d'Al-Sadd afin de les convaincre de le lâcher rapidement.

Sampaoli veut ramener Vidal

Depuis le début de saison, les résultats de l'OM sont plutôt satisfaisants mais les Phocéens ont parfois du mal à tuer le match. L'effectif et les nombreux renforts de l'été sont jeunes, et un joueur expérimenté pourrait beaucoup leur apporter. C'est ce que semble penser Jorge Sampoli, qui selon As, voudrait faire venir Arturo Vidal à Marseille. Le milieu de terrain joue très peu depuis la reprise avec l'Inter, et il pourrait apporter une vraie dimension supplémentaire dans l'entrejeu. Le coach de l'OM rêve de le faire venir, mais il y a un sacré obstacle. Arturo Vidal, dont le contrat se termine en 2022 (une année supplémentaire en option), touche un salaire annuel d'environ 6 M€. Un prix trop élevé pour les caisses marseillaises. Autre point important pour Vidal, il veut continuer de jouer la Ligue des Champions. L'OM devra donc arracher la qualification pour la C1 cette saison, s'il veut rêver de Vidal.