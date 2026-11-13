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UEFA Nations League

Équipe de France : Désiré Doué va consulter un dentiste

Par Matthieu Margueritte
Désiré Doué @Maxppp
Italie 3-1 France

Jeudi soir, Désiré Doué a vécu une mauvaise soirée à San Siro. Titulaire face à l’Italie, le joueur du Paris Saint-Germain a été l’élément offensif le moins en vue des Bleus. Et comme si cela ne suffisait pas, il s’est fait mal à une dent après un contact avec Frattesi.

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Ce vendredi matin, la FFF a donné des nouvelles de son ailier. Doué va bien et sa dent a été stabilisée. Néanmoins, l’ancien Rennais va quand même aller consulter un dentiste dans l’après-midi.

Pub. le - MAJ le
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