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UEFA Nations League

La vidéo de Cristiano Ronaldo qui quitte le camp d’entraînement du Portugal

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp
Danemark Portugal

Décidément le torchon brûle entre Cristiano Ronaldo d’un côté et de l’autre la sélection du Portugal et le sélectionneur Jorge Jesus. En conférence de presse, le coach portugais a fait le point sur la situation de son attaquant vedette tout en confirmation la titularisation de Gonçalo Ramos ce jeudi contre le Danemark.

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Absent de l’entraînement, Cristiano Ronaldo a lui quitté le stade de Parken à la veille du match contre les Danois. Et alors que son jet privé est en destination du Danemark et pourrait donc être le signe qu’il va quitter le rassemblement, il a pour le moment uniquement quitté le camp d’entraînement comme l’a dévoilé Record dans une vidéo.

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