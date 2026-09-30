La vidéo de Cristiano Ronaldo qui quitte le camp d’entraînement du Portugal
Décidément le torchon brûle entre Cristiano Ronaldo d’un côté et de l’autre la sélection du Portugal et le sélectionneur Jorge Jesus. En conférence de presse, le coach portugais a fait le point sur la situation de son attaquant vedette tout en confirmation la titularisation de Gonçalo Ramos ce jeudi contre le Danemark.
🚨🇵🇹 ¡Así ABANDONÓ CRISTIANO el ENTRENO con la SELECCIÓN de PORTUGAL!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 30, 2026
Vía 'Record_Portugal'.
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Absent de l’entraînement, Cristiano Ronaldo a lui quitté le stade de Parken à la veille du match contre les Danois. Et alors que son jet privé est en destination du Danemark et pourrait donc être le signe qu’il va quitter le rassemblement, il a pour le moment uniquement quitté le camp d’entraînement comme l’a dévoilé Record dans une vidéo.
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Portugal : encore absent de l’entraînement, Cristiano Ronaldo a quitté le stade après la conférence de presse de Jorge Jesus !
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