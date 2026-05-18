CdM 2026 : l’Île-de-France fournit encore massivement l’Equipe de France

La liste des 26 Bleus retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026 confirme une nouvelle fois le poids de l’Île-de-France dans la formation du football français. Onze joueurs sélectionnés sont issus de clubs franciliens, preuve de la richesse du vivier régional et du travail réalisé dans les structures amateures et les centres de préformation d’Île-de-France. À noter également que cinq joueurs de la liste évoluent au Paris Saint-Germain avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery.

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Parmi ces Franciliens figurent Mike Maignan, Ibrahima Konaté, William Saliba, N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Formés notamment à Bondy, Villiers-le-Bel, Aubervilliers, Torcy ou encore au Paris FC, ces joueurs illustrent l’influence majeure du football francilien au plus haut niveau mondial.