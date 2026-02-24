Ligue des Champions : pourquoi l’Inter Milan est en grand danger…

Peut-être le match le plus excitant des barrages retour. Cet Inter Milan-Bodo/Glimt qui se profile ce mardi soir a pris une tout autre envergure avec le surprenant résultat de l’aller et la victoire de l’équipe norvégienne sur le score de 3-1. Cela oblige les Nerazzurri à renverser le score à domicile en remontant 2 buts d’écart. Le tout sans son capitaine Lautaro Martinez.

Et c’est là l’une des premières difficultés pour Cristian Chivu, qui, outre son attaquant argentin, devra continuer à faire sans Dumfries, joueur déterminant lors de la dernière campagne de Ligue des Champions. Surtout, le club lombard n’a pas déroulé à domicile cette saison en Europe, avec deux défaites contre des cadors (Liverpool et Arsenal) et une courte victoire 2-1 face au Kairat Almaty. Seul le Slavia Prague avait été balayé 3-0 lors de la 2e journée de phase de ligue. C’est ce score qu’il faudra atteindre pour valider son billet pour les 8es de finale.

Or, si l’on regarde la dynamique en Ligue des Champions, l’Inter reste sur 4 défaites lors de ses 5 dernières rencontres ! Il devra plutôt s’appuyer sur sa dynamique sur la scène nationale, puisqu’il est de nouveau largement leader de Serie A avec 10 points d’avance sur son premier poursuivant, l’AC Milan. Une marge appréciable qui va lui permettre de jeter toutes ses forces dans la bataille mardi soir à Giuseppe Meazza.

Bodo a déjà éliminé une équipe italienne la saison passée

Mais Bodo/Glimt aura les armes pour résister. Première équipe norvégienne à gagner un match en phase éliminatoire de la Ligue des Champions, la formation de Kjetil Knutsen est portée par une dynamique époustouflante : depuis sa défaite face à la Juve le 25 novembre 2025, elle a enchaîné par un nul contre le Borussia Dortmund et surtout par 3 victoires consécutives contre l’Atlético de Madrid, Manchester City et l’Inter Milan.

Et elle sait comment se qualifier en Italie après avoir pris deux buts d’avance. En quart de finale de Ligue Europa la saison passée, elle avait gagné 2-0 à l’aller contre la Lazio, perdu 3-1 au retour avec une qualification obtenue aux tirs au but. Et ne comptez pas sur Chivu pour prendre de haut son adversaire. « Aucune honte. Le football demande du travail, et il faut respecter son adversaire. Leur projet est sain, avec de bonnes idées. Nous n’avons certainement pas honte, et nous les avons félicités », a-t-il redit en conférence de presse lundi. La honte sera quand même présente si l’Inter, finaliste l’an dernier, est éliminé mardi soir.