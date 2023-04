Karim Benzema fait sauter la banque !

Les quarts de finale de Ligue des Champions débutent enfin ! Alors qu’un immense choc se profile entre le Bayern Munich et Manchester City mardi, la soirée de mercredi réservera aussi de belles surprises avec un nouveau choc entre le Real Madrid et Chelsea. Un an après le scénario renversant entre les deux équipes, déjà au stade des quarts de finale et avec deux effectifs de classe mondiale. Autant d’arguments qui laissent présager une rencontre spectaculaire et à forte intensité entre deux anciens vainqueurs de la compétition.

Et pour cette grande affiche de Ligue des Champions, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en freebets en misant jusqu'à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10*. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Karim Benzema marque deux buts ou plus (cote à 4,00)

En Ligue des Champions, le Real Madrid est une véritable machine de guerre et le prouve encore cette saison. En championnat, c’est plus compliqué pour la bande à Karim Benzema. Mais l’ex-international français a d’ailleurs été héroïque lors du dernier clasico, au Camp Nou, où il s’est offert un triplé sur la pelouse de l’éternel rival (4-0), pour offrir une qualification en finale de Coupe du Roi. De plus, l’ex-attaquant de l’OL fera face à une équipe en pleine reconstruction, avec l’arrivée de Frank Lampard sur son banc. Un moment parfait pour Karim Benzema, qui en est à trois buts cette saison en Ligue des Champions et qui apprécie plus qu’aucun autre joueur les matches de C1 à élimination directe. L’an passé à ce même stade de la compétition, KB9 en avait passé 4 aux Blues en 2 matches…

Victoire du Real Madrid contre Chelsea (cote à 1,70)

Tenant du titre pour la 13e fois de son histoire après sa victoire en finale contre Liverpool, la saison dernière, le Real Madrid est encore le grand favori de cette saison. Malgré un tableau final compliqué avec le Bayern Munich, Manchester City ou justement Chelsea. Mais la Coupe aux grandes oreilles reste la spécialité des Merengues, et ce, malgré un effectif qui peine encore à vraiment se renouveler. Devant leur public du Santiago Bernabeu et face à une équipe en plein doute malgré l’arrivée d’un nouveau coach intérimaire, le Real Madrid est largement capable d’aller chercher la victoire pour s’offrir un confort avant le match retour, qui se déroulera à Stamford Bridge.

victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 du Real Madrid face à Chelsea (cote à 2,40)

Et pourquoi pas tenter un gros coup pour ce choc ? Qui dit Real Madrid en C1, dit forcément spectacle et… des buts puisque Karim Benzema et Vinicius Jr. reviennent à leur meilleur niveau. Et dans ce match disputé, il est possible que le Real Madrid s’offre un score assez large face à une formation de Chelsea en manque de repères cette saison. Malgré l’affiche, on sent le Real Madrid capable de frapper fort pour ce quart de finale, après la lourde victoire sur la pelouse du FC Barcelone, cette semaine. Un pari peu risqué et coté à 2,40 qui mérite d’être tenté.

