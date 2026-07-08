Équipe de France : Upamecano et Risser soutiennent Mbappé après les propos racistes de la sénatrice

La polémique autour des propos racistes visant Kylian Mbappé continue de provoquer de nombreuses réactions au sein de l’équipe de France. Après les condamnations de la Fédération française de football, du gouvernement français et de plusieurs personnalités du monde du football, Dayot Upamecano a également apporté son soutien à son capitaine. «Il reste malgré tout très concentré sur le match même si c’est inadmissible. On est de tout cœur avec lui. Il faut continuer à se battre contre le racisme. J’espère qu’il y a aura des conséquences pour cette personne», a réclamé le défenseur du Bayern Munich. La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla est au cœur de la controverse depuis la publication de messages contenant des insultes racistes envers l’attaquant des Bleus après la qualification de la France face au Paraguay en 8es de finale de la Coupe du Monde 2026.

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Même son de cloche du côté de Robin Risser. «Je pense qu’il vous en est reconnaissant. Je pense que nous, tous les membres de l’équipe de France, et qu’un bon nombre de personnes dans le monde – en tout cas, je l’espère – ne cautionnent pas les propos qui ont été tenus à son égard. Et on espère vraiment que justice sera faite». Avant le quart de finale face au Maroc, le groupe des Bleus fait front commun.