CdM 2022, France : Arsène Wenger encense Olivier Giroud et Kylian Mbappé

Interviewé par L'Équipe en marge du quart de finale entre l'Angleterre et la France (samedi, 20h), Arsène Wenger s'est exprimé au sujet de Kylian Mbappé et d'Olivier Giroud. Pour le premier cité, il l'a comparé au Thierry Henry de début de carrière, celui qui avait pour habitude d'évoluer sur l'aile gauche. « Comme pour tous les grands joueurs, tu as l'impression que c'est facile pour lui de jouer au football, et qu'il décide un peu du moment où il fera la différence », a-t-il salué.

Concernant Olivier Giroud, qu'il a notamment connu du côté d'Arsenal, le tacticien de 73 ans s'est montré dithyrambique : « Devant Giroud, on dit "à genoux !". C'est absolument fantastique ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui s'est construit en ayant foi en lui-même, alors qu'il a toujours été remis en question Cette belle histoire ne semble pas finie. » Un bel hommage pour celui qui est récemment devenu le seul meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.