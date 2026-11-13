Le Maroc écrase le Niger avec un doublé d’Hakimi

Le Maroc poursuit son sans-faute dans les éliminatoires de la CAN 2027. Ce vendredi soir, les Lions de l’Atlas ont largement dominé le Niger (5-1), avec notamment un Achraf Hakimi exceptionnel. En feu depuis le début de la saison avec le PSG, le latéral droit marocain s’est offert un doublé spectaculaire, d’abord avec un missile de 35 mètres en pleine lucarne, puis sur un coup franc surpuissant venu se loger dans le petit filet du portier nigérien.

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Une soirée parfaite pour les Marocains, qui ont également vu Yassir Zabiri inscrire son premier but en sélection. Même bonheur pour Ayoub Oufkir, qui a fêté sa toute première sélection avec les Lions de l’Atlas en trouvant le chemin des filets. De retour en équipe nationale, Youssef En-Nesyri a lui aussi participé au festival offensif marocain. Avec cette nouvelle victoire convaincante, le Maroc conforte sa première place et poursuit tranquillement sa route vers la CAN 2027.