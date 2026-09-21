Marc Casadó a été opéré

Prêté par le FC Barcelone au Deportivo La Corogne, Marc Casadó va manquer plusieurs semaines de compétition. En effet, le milieu de terrain de 23 ans a dû quitter le terrain à la 34e minute après un duel avec Marc Roca, ce week-end, lors du match nul concédé par les siens face au Real Betis.

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🏥 Parte médico de Marc Casadó



➡️ Marc Casadó foi intervido cirurxicamente dunha fractura na súa clavícula dereita.



Moito ánimo, Marc! 💙 pic.twitter.com/rVb7bKmcS3 — RC Deportivo (@RCDeportivo) September 21, 2026

Touché, l’Espagnol a finalement été opéré de sa fracture de la clavicule droite. «Marc Casadó a subi une intervention chirurgicale suite à une fracture de la clavicule droite. Bon rétablissement Marc», précise le communiqué du Deportivo ce lundi.