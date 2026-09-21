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Marc Casadó a été opéré

Par Josué Cassé
1 min.
Marc Casado @Maxppp

Prêté par le FC Barcelone au Deportivo La Corogne, Marc Casadó va manquer plusieurs semaines de compétition. En effet, le milieu de terrain de 23 ans a dû quitter le terrain à la 34e minute après un duel avec Marc Roca, ce week-end, lors du match nul concédé par les siens face au Real Betis.

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Touché, l’Espagnol a finalement été opéré de sa fracture de la clavicule droite. «Marc Casadó a subi une intervention chirurgicale suite à une fracture de la clavicule droite. Bon rétablissement Marc», précise le communiqué du Deportivo ce lundi.

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