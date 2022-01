Séville, Coupe du Roi : la colère noire de Julen Lopetegui après l'élimination face au Real Betis

Si le derby de Séville comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi avait été interrompu en raison d'un jet de barre de fer sur le milieu de terrain sévillan Joan Jordan, le Real Betis-Séville FC a finalement repris cet après-midi, lors duquel les Verdiblancos l'ont emporté grâce un but de Sergio Canales (73e). La gestion de la situation n'a d'ailleurs pas plu à l'entraîneur des Blanquirrojos Julen Lopetegui, qui l'a fait savoir à la télévision espagnole après le coup de sifflet final.

«Soit tu ne condamnes soit tu ne condamnes pas, s’est-il emporté. Je ne comprends pas qu’on ait pu jouer aujourd’hui, alors que le joueur agressé est blessé, parce qu’il ne peut tout simplement pas jouer. Il était possible de jouer un autre jour, de nombreuses possibilités existaient. Dans ce cas précis, la justice n’existe pas. On aurait pu ne pas se présenter sur la pelouse, je pense que la raison l'a emporté. Si tu ne te présentes pas, tu es éliminé et tu ne joues pas les prochaines coupes. Qu'aurions-nous dû faire ?», a-t-il fustigé à l'issue de la rencontre.