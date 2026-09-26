Bordeaux : Benoît Trémoulinas se prépare à rechausser les crampons

Benoît Trémoulinas semble prendre au sérieux l’idée d’un retour sur les terrains. À 40 ans, l’ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux a publié sur Instagram des images de sa préparation, ballon au pied. « On poursuit le programme, étape par étape. On retrouve des sensations, on avance avec détermination, sans oublier le plaisir. La suite au prochain épisode », a-t-il écrit. Une publication qui intervient alors que le champion de France 2009 avec Bordeaux a récemment ouvert la porte à un retour sous les couleurs de son club de cœur, quitte à évoluer en Régional 1 ou en Régional 2.

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Retiré des terrains depuis 2019 après avoir été longtemps gêné par une grave blessure au genou, Trémoulinas s’était montré très clair sur Ici Gironde. « Si on fait appel à moi, je serai là, même s’il faut être bénévole du club, je serai bénévole, il n’y a aucun souci de m’inscrire dans ce projet-là. Et s’il faut rechausser les crampons pour jouer en R1 ou R2, je le ferais aussi, avec grand plaisir, parce que les Girondins de Bordeaux, ça reste mon club de cœur. » Depuis la fin de sa carrière, l’ancien international français s’est reconverti dans les médias, notamment comme chroniqueur sur L’Équipe 21 et consultant de la Liga sur DAZN.