Lille : José Fonte revient sur les envies de départ de Kylian Mbappé

Quelques heures après les récentes déclarations de Kylian Mbappé concernant son départ avorté du Paris Saint-Germain cet été, José Fonte, l'actuel capitaine du LOSC, a réagi aux propos de l'international français. «Il est le seul à pouvoir dire ce qu'il ressent et pourquoi il veut partir. Il a évidemment l'ambition de jouer pour le Real Madrid, ce qui est le cas de tous les joueurs du monde (...) c'est son choix, ce qu'il veut faire, s'il décide que le meilleur choix pour sa carrière est d'aller au Real Madrid, alors… comme il l’a dit, il essayait d'obtenir le meilleur deal possible pour le PSG, je ne peux pas le blâmer de vouloir jouer pour le Real Madrid», a-t-il déclaré sur talkSPORT.

Concernant l'attitude du natif de Bondy sur le terrain, le défenseur central portugais a admis quelques réserves. «Je ne le vois que sur le terrain, je ne le connais pas personnellement, mais sur le terrain, ce n'est pas le joueur le plus facile à affronter, il a cette confiance en lui qui, parfois, pour nous, peut être un peu… mais je suis sûr que c’est un bon gars, un gentil garçon pour ses amis et le personnel. Nous sommes des rivaux, nous sommes des adversaires, nous faisons ce que nous avons à faire.» José Fonte n'a pas souhaité trop en dire sur Mbappé.

🇫🇷 “Mbappe is a great player that will be around & competing for the Ballon d’Or.”



🇪🇸 “He was trying to get the best deal for #PSG. You can’t blame him for wanting to go to Real Madrid!”



“I’m sure he’s a nice kid but we’re rivals!”



Jose Fonte talks Kylian Mbappe 👏 pic.twitter.com/lymrqe4MTB