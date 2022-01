The Best : les 3 gardiennes nominées

Le titre The Best de la meilleure gardienne du monde de la saison sera décerné pour la troisième fois seulement après les victoires de la hollandaise Sari van Veenhendaal et de la française Sarah Bouhaddi.

La suite après cette publicité

Cette année les nominées sont : Ann-Katrin Berger (Allemagne / Chelsea FC Women), Christiane Endler (Chili / Paris Saint-Germain puis Olympique Lyonnais) ainsi que Stephanie Lynn Marie Labbé (Canada / FC Rosengård puis Paris Saint-Germain)