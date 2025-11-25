PSG-Tottenham : les autorités sereines malgré l’arrivée de 2 000 supporters anglais

Si la tension entre le PSG et Tottenham promet d’être présente sur le terrain, les autorités ne sont pas particulièrement inquiètes pour la sécurité autour du match. Alors que 2 000 supporters anglais sont attendus à Paris pour assister à un choc comptant pour la 5ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, la rencontre a été classée seulement 2 sur 5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), ce qui signifie « un contexte dégradé susceptible de générer des comportements déviants de la part des supporteurs ». Les fans londoniens se comportent généralement bien en déplacement et, lors de la Super Coupe d’Europe à Udine en août dernier (2-2, 4-3 t.a.b.), tout s’était déroulé sans incident entre les deux camps.

À Paris, la grande majorité des supporters anglais doit arriver le jour du match, mais la police reste prudente, rapporte L’Équipe. De petits groupes parisiens pourraient chercher à provoquer des incidents, comme cela avait été le cas lors du quart de finale aller contre Aston Villa la saison dernière. Tottenham étant très suivi par la communauté juive, des provocations sont également redoutées. Le Collectif Ultras Paris pourrait déployer des drapeaux pro-palestiniens en virage Auteuil, tandis que le club londonien a demandé à ses fans de ne pas sortir de drapeaux israéliens. Pour encadrer le cortège, les supporters anglais ont également privatisé un bar proche du Parc des Princes avant de rejoindre le stade.