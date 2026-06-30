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Coupe du Monde 2026, Allemagne : un joueur a refusé de tirer !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Allemagne @Maxppp
Allemagne 1-1 Paraguay
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Dans la nuit de lundi à mardi, l’Allemagne a pris la porte contre le Paraguay en seizièmes de finale de cette Coupe du Monde 2026. La sélection germanique s’est inclinée aux tirs au but, avec une dernière tentative loupée par Jonathan Tah, qui tirait son premier penalty de sa carrière. Et si le défenseur central a dû prendre cette lourde responsabilité, c’est parce que des joueurs ont refusé.

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Comme le révèle Bild, Joshua Kimmich a demandé, à deux reprises, à Leon Goretzka de tirer le penalty. Mais le milieu de terrain, a priori mieux armé que Tah pour cet exercice, a décliné, baissant la tête, ayant peur. Une scène qui a notamment été filmée par la ZDF, et qui vaut de vives critiques à Goretzka.

Pub. le - MAJ le
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