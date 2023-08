OL : les incroyables privilèges perdus par Jean-Michel Aulas

Pour la première fois sur ces 36 dernières années, Jean-Michel Aulas n’était pas le président de l’Olympique Lyonnais pour cette nouvelle saison de Ligue 1. N’étant plus en fonctions officielles, le dirigeant de 74 ans a perdu certains avantages qu’il possédait au sein du club rhodanien. Selon nos confrères RMC, Aulas ne dispose plus de siège en Président Box, la super loge XXL du stade, mais reste néanmoins un VIP+.

Cependant, Jean-Michel Aulas possède encore quelques privilèges comme une voiture de fonction et une place de parking mais aussi une loge centrale avec un certain nombre de places. S’il a conservé son badge d’accès, ses entrées restent limitées, ce qui signifie qu’il n’a plus tous les accès au sein du stade et des bureaux du club. Il reste aujourd’hui le président d’honneur et actionnaire minoritaire avec sa société Holnest.