Jean-Michel Aulas souffre pour l’OL

Quatre défaites, deux nuls, 2 points au compteur. C’est le triste bilan affiché par l’Olympique Lyonnais depuis la reprise de la Ligue 1. Avant-dernier de Ligue 1 après sa défaite sur la plus petite des marges face au Stade Brestois lors de la 6e journée, le club rhodanien n’est plus que l’ombre de lui-même et son glorieux passé au début des années 2000 où l’OL avait enchaîné avec 7 titres de champion de France entre 2002 et 2008 semble désormais bien loin…

Logiquement, la situation critique du club sur le plan sportif alerte et suscite de la tristesse parmi ceux qui l’ont côtoyé, à l’image de Jean-Michel Aulas. Bien qu’en froid avec John Textor, l’ex-président des Gones qui est resté au pouvoir pendant 36 ans avant d’être démis de ses fonctions le 8 mai dernier, a mis sa brouille avec l’Américain de côté pour exprimer ses regrets vis-à-vis de son ancienne formation dans une fâcheuse posture. «Bien sûr, je me repose. Je suis avec une belle famille : je travaille au Comex de la FFF, au conseil de la LFP, je suis président d’Holnest avec mon fils et une quarantaine d’entreprises très performantes, je participe au développement du foot féminin mondial et je souffre aussi pour l’OL», a-t-il sobrement répondu à un utilisateur de X.