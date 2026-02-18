Menu Rechercher
Serie A

AC Milan : l’énorme boulette de Mike Maignan

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan @Maxppp
Milan 1-1 Côme

L’AC Milan est mené 1-0 à domicile à la pause par Côme et l’inévitable Nico Paz dans le cadre de la 24e journée de Serie A. L’Argentin n’a pas besoin de grand-chose pour se montrer décisif cette saison, alors quand en plus le gardien adverse lui offre un cadeau…

DAZN France
🫣 | Quelle erreur de Mike Maignan qui offre un but à Nico Paz. 🧤🇫🇷 #MilanComo

Suivez la rencontre en direct ici : ! 📲
Voir sur X

Sur une relance en apparence anodine de Mike Maignan à destination d’un coéquipier, le milieu a tendu la jambe pour intercepter la passe et se retrouver seul face au Français, sorti à la limite de la surface. Sa frappe du gauche n’a laissé aucune chance au portier des Bleus.

