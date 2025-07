Fenerbahçe : José Mourinho veut faire un gros coup mercato

José Mourinho veut frapper un grand coup sur le marché estival. Désireux d’apporter une nouvelle pièce maîtresse à son milieu de terrain à Fenerbahçe, le coach portugais aurait personnellement ciblé Douglas Luiz. L’ancien technicien de la Roma, désormais en Turquie, estime que le Brésilien pourrait apporter l’équilibre et la qualité qui manquent à son entrejeu, malgré la présence de Fred ou encore de Talisca. Selon les médias turcs, Mourinho serait prêt à jouer un rôle décisif pour convaincre l’international brésilien de rejoindre Istanbul, avec un discours centré sur un rôle-clé dans le projet sportif du club.

La suite après cette publicité

Mais l’opération s’annonce complexe. La Juventus ne compte pas brader un joueur acheté 51 millions d’euros l’été dernier, malgré une saison mitigée et des tensions croissantes. En froid avec la direction, Douglas Luiz ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement, sans prévenir. Ce comportement, ajouté à son désir clair de quitter Turin pour un grand club de Premier League, tend encore un peu plus les relations. Fenerbahçe envisagerait un prêt avec option d’achat, mais la Vieille Dame n’envisage pas pour l’instant une telle formule. La balle est donc dans le camp du Special One. Affaire à suivre.