MU veut rapatrier Jonny Evans

A Manchester United, la pénurie de défenseurs centraux est réelle. Depuis le début de la saison, les Red Devils tournent entre Harry Maguire, Victor Lindelöf voire Axel Tuanzebe. Une rotation un peu juste pour jouer les sommets de Premier League, si bien que les Mancuniens risquent d'être tentés par la venue d'un renfort.

Et selon le Sun, les dirigeants penseraient à un ancien de la maison : Jonny Evans, qui a donc porté le maillot des Red Devils entre 2006 et 2015. Auteur de solides performances à Leicester, l'expérimenté défenseur de 32 ans arrive en fin de contrat cet été. Et United voudrait bien en profiter pour renforcer gratuitement son arrière-garde. Une aubaine pour un club qui a un budget mercato bien réduit.