Coupe du Monde 2026, Équipe de France : Didier Deschamps prépare une surprise contre l’Irak !

La France avait particulièrement bien lancé son aventure mondialiste, plus tôt cette semaine. Pour commencer sa Coupe du Monde 2026, la nation tricolore a assumé son statut de favori en s’imposant 3-1 face au Sénégal, non sans souffrir, avec une première période assez compliquée. Au retour des vestiaires, portés par leurs individualités comme Michael Olise et Kylian Mbappé, les Bleus ont pu faire la différence. Un premier acte manqué qui a tout de même laissé un goût un peu amer à certains supporters et observateurs.

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Et qui pourrait surtout pousser Didier Deschamps à procéder à quelques changements dans son groupe. Depuis quelques jours déjà, une première tendance se dégage. Bradley Barcola pourrait ainsi prendre la place de son coéquipier parisien Désiré Doué sur le flanc gauche de l’attaque contre l’Irak lundi soir. L’mpact immédiat de Barcola, encensé par son sélectionneur après la rencontre, a rebattu les cartes. « Ce qu’a fait Barcola aujourd’hui, c’est ce que doivent amener les autres. Quand on est sur le banc et qu’on entre on doit apporter quelque chose », expliquait ainsi DD après le match.

Choix confirmé

Ce n’est pas tout. Comme l’indique L’Equipe, le sélectionneur national a prévu un autre bouleversement de taille pour défier l’Irak : Manu Koné devrait prendre la place d’Aurélien Tchouameni dans le onze titulaire. Une tendance déjà évoquée ces derniers jours, mais qui se confirme donc bel et bien. Un choix purement sportif, le Madrilène n’ayant aucun souci physique. Surtout, un choix fort, tant le milieu de terrain du Real Madrid est indiscutable chez les Bleus ces dernières années, étant considéré comme une référence au niveau mondial et ayant été une des rares satisfactions de la saison côté merengue.

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Plus tôt cette semaine, Deschamps a d’ailleurs parlé au joueur de la Roma en privé, lui faisant s’avoir qu’il était satisfait de son implication et de son travail pendant ce stage mondialiste, toujours selon les informations du quotidien sportif. Une décision forte qui confirme la montée en puissance de Koné en interne, lui qui va sûrement être l’objet d’un gros transfert lors de ce mercato estival. De bonnes prestations sous la tunique des Bleus pourraient lui ouvrir encore plus de portes, alors qu’il a déjà été question du PSG et de gros clubs anglais pour lui…