CdM 2026 : le classement provisoire des meilleurs troisièmes

On arrive doucement, mais sûrement à la fin de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Ce samedi soir, le groupe L vient de nous livrer son verdict. L’Angleterre a gagné contre le Panama (2-0) tandis que la Croatie a su l’emporter sur le fil contre le Ghana (2-1). Cela nous permet d’en savoir plus sur le classement des meilleurs troisièmes.

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Ainsi avec les résultats du soir, le Ghana se classe désormais en deuxième position parmi les troisièmes derrière la Suède (1re) et se retrouve qualifié. Derrière les Black Stars, l’Équateur (3e) et la Bosnie-Herzégovine (4e), le Paraguay (5e) et le Sénégal (6e) sont qualifiés. L’Iran (7e) et la Corée du Sud (8e) devront attendre les derniers matches de l’Algérie (9e) et de la République Démocratique du Congo (12e) qui peuvent encore se qualifier. En revanche, l’Écosse (10e) et l’Uruguay (11e) sont éliminés.