Real Madrid : Zinedine Zidane va devoir convaincre le futur galactique madrilène !

Zinedine Zidane au Real Madrid, c’est une sacrée histoire d’amour. Et les deux parties risquent de vivre une nouvelle aventure assez rapidement, puisque les médias ibériques semblent convaincus qu’en cas de départ de Carlo Ancelotti en fin de saison, le Français est le favori pour prendre la relève. Mais, même si l’Italien venait à continuer ou que Florentino Pérez décidait de miser sur un autre tacticien, Zizou aura un rôle majeur à jouer à Madrid cet été.

Et pour cause, la direction du Real Madrid veut utiliser sa légende pour recruter. Ce ne serait pas la première fois, puisqu’on sait que par le passé, alors qu’il n’était pas officiellement employé par le club, le champion du monde 1998 est en quelque sorte intervenu dans les dossiers Varane ou Benzema. Et comme l’indique Defensa Central, le Real Madrid espère que Zidane pourra convaincre Jude Bellingham. Le prochain galactique du club, du moins c’est ce qu’espère Pérez, et un transfert qui va largement dépasser les 100 millions d’euros.

Zidane à la baguette

Le média pro-Madrid explique que de base, le meneur de jeu du Borussia Dortmund et des Three Lions est très séduit par l’idée de défendre la tunique blanche, alors que des premières réunions ont déjà eu lieu comme révélé en exclusivité par nos soins. Mais Liverpool et Manchester City restent dans la course et ont eux aussi des arguments très solides à faire valoir. Notamment sur le plan financier, avec un salaire qui sera sûrement meilleur que celui proposé par les Merengues. Le Real Madrid espère donc que Zinedine Zidane puisse faire la différence.

Pourquoi Zidane ? Tout simplement parce que l’ancien milieu de terrain est l’idôle de Bellingham. Florentino Pérez espère ainsi qu’un coup de fil de Zidane à l’Anglais puisse définitivement le convaincre de donner son accord au Real Madrid plutôt qu’aux autres clubs mentionnés ci-dessus. La balle est donc dans le camp de la légende tricolore !