L’affaire Folarin Balogun a marqué un point de rupture rarement atteint dans l’histoire récente de la FIFA. Expulsé contre la Bosnie-Herzégovine et automatiquement suspendu pour le 8e de finale face à la Belgique, l’attaquant américain a finalement été autorisé à jouer après une décision exceptionnelle de la Commission de discipline. Depuis, les révélations se sont accumulées avec une chronologie des faits qui n’a pas tardé à faire couler de l’encre. Donald Trump a directement appelé Gianni Infantino pour demander un réexamen du dossier tandis que la Maison Blanche a également mobilisé une équipe d’avocats afin de contester la sanction. Quelques jours plus tard, la FIFA revenait sur une suspension pourtant présentée comme automatique. Dans n’importe quel autre contexte, une telle succession d’événements aurait déjà provoqué une crise institutionnelle majeure. Cette fois, elle s’ajoute à une longue série d’épisodes qui donne le sentiment d’une proximité toujours plus assumée entre le président américain et le patron du football mondial. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, Donald Trump apparaît partout où la FIFA prend des décisions importantes.

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Avant même le tournoi, Gianni Infantino lui remettait un Prix de la Paix créé par la FIFA malgré les nombreuses critiques suscitées par la politique internationale du président américain. Durant la compétition, la gestion de la sélection iranienne et les restrictions imposées à plusieurs délégations issues de pays visés par les politiques migratoires américaines ont également nourri les polémiques. Plusieurs supporters et représentants de fédérations ont rencontré des difficultés de visas, de déplacements ou d’accueil sur le territoire américain, sans que la FIFA hausse véritablement le ton face aux autorités du pays hôte, laissant la Maison Blanche enchaîner des ingérences contraires aux principes historiques de la FIFA. L’instance a ensuite officialisé que Donald Trump remettrait lui-même le trophée au futur champion du monde lors de la finale avant que n’éclate l’affaire Balogun, devenue pour beaucoup le symbole ultime d’une influence politique qui semble franchir la ligne rouge. Surtout que le président américain a fièrement annoncé être bel et bien intervenu auprès de la FIFA.

Une fronde populaire contre Infantino ?

En coulisses, le climat est désormais particulièrement tendu au sein de la FIFA. Selon plusieurs informations relayées par le New York Times et Politico, plusieurs fédérations ainsi que certains membres du Conseil de la FIFA réfléchissent à une véritable fronde contre Gianni Infantino. L’affaire Balogun aurait été vécue comme la goutte d’eau de trop par de nombreux dirigeants, convaincus qu’un précédent extrêmement dangereux vient d’être créé. Une analyse largement confirmée par le journaliste Romain Molina. Plusieurs responsables redoutent que chaque fédération réclame le même traitement lors d’une future suspension en invoquant l’exemple américain. Des discussions auraient également été engagées autour d’une plainte visant la gouvernance du président suisse, certains estimant que la crédibilité de la FIFA est directement fragilisée par cette succession de décisions controversées. En ce sens, l’UEFA, qui a publié un communiqué électrique, travaillerait déjà sur l’hypothèse de soutenir un candidat alternatif lors de l’élection présidentielle de 2027 afin de mettre fin au long règne d’Infantino. Le profil du candidat serait discuté en interne discrètement pour ne pas éveiller les soupçons de l’actuel président de la FIFA, à l’heure où la Fédération suisse a publiquement apporté son soutien à ses confrères belges.

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Affaire Balogun : Considérez-vous cette Coupe du Monde 2026 comme définitivement faussée ? OUI, c'est un scandale d'État. Si la politique annule les cartons rouges, le sport est mort NON, la faille réglementaire existe, les États-Unis ont simplement été plus malins J'attends de voir, mais l'éthique de la FIFA vient de prendre un sacré coup Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Sur le plan politique, Gianni Infantino semble plus contesté que jamais dans plusieurs grandes fédérations mondiales avec la Fédération belge qui mène un bras de fer sans précédent et espère trouver du soutien chez des voisins européens. Sur le plan électoral, il reste pourtant largement favori pour décrocher un nouveau mandat. L’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud lui ont déjà officiellement apporté leur soutien, soit une majorité considérable des voix de la FIFA. Son immense programme de redistribution financière, qui prévoit 2,7 milliards de dollars versés aux fédérations sur le prochain cycle, lui assure une base électorale extrêmement solide. Pourtant, jamais depuis son arrivée après la chute de Sepp Blatter, son autorité morale n’a semblé aussi fragilisée. Pour beaucoup de dirigeants, le véritable problème ne réside plus uniquement dans le dossier Balogun mais dans l’image renvoyée par la FIFA. Une institution censée défendre l’indépendance du football mondial se retrouve aujourd’hui accusée d’avoir cédé face aux pressions de la première puissance politique de la planète en enfreignant un nombre incalculable d’articles de loi de son propre règlement et de valeurs notées dans la charte officielle de la FIFA. Même si cette fronde ne suffit pas à faire tomber Gianni Infantino, elle révèle une fracture de plus en plus profonde au sein du gouvernement du football mondial.