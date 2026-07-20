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Coupe du Monde

Équipe de France : Rayan Cherki rend hommage à Didier Deschamps

Par Kevin Massampu
4 min.
Rayan Cherki contre la Suède @Maxppp

Alors qu’elle était un candidat déclaré à la victoire finale, l’Équipe de France a finalement terminé à la 4e position de cette Coupe du Monde 2026. Quarante-huit heures après la défaite des Bleus contre l’Angleterre lors du match pour la 3e place (4-6), Rayan Cherki a pris la parole sur ses réseaux sociaux. « Forcément triste de l’issue d’une compétition où on s’était fixé pour mission de tous vous rendre fiers et heureux. Merci pour votre soutien qui nous a accompagnés au quotidien et qui a été notre moteur, a indiqué le milieu offensif de Manchester City avant d’avoir une pensée pour Didier Deschamps, Guy Stéphan et le reste du staff technique des Bleus.

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« Reconnaissance infinie au coach pour tout ce qu’il a accompli pour le football français et pour m’avoir offert mes premières sélections en Bleu. L’histoire parle pour lui. Merci au staff pour sa dévotion et à tout le personnel de la fédération qui nous a encadrés et mis dans les meilleures conditions possibles tout en prenant soin de nos proches. Merci à tout le groupe pour ces moments de fraternité inoubliables. Malgré nos différences, nos erreurs ou nos échecs, nous formons une seule famille et à nous de rester soudés pour que le football français revienne plus fort ! »

Pub. le - MAJ le
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