EdF, Maroc : Gérald Baticle veut garder Ayyoub Bouaddi en Bleu

Qui de la France ou du Maroc parviendra à convaincre Ayyoub Bouaddi de défendre ses couleurs ? Comme révélé par nos soins plus tôt cette année, le choix du milieu de terrain de 18 ans se porte plutôt sur les Lions de l’Atlas, à qui il a donné son accord. Cependant, en raison de problèmes administratifs, il n’a pas pu être appelé lors de cette trêve, et il a été appelé par la France Espoirs. En conférence de presse, le sélectionneur Gérald Baticle a évoqué ce dossier.

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« On parle d’un joueur qui est beaucoup venu avec nous. Là on est dans une communication directe et il n’y pas de charme. Pour Ayyoub, même si ça se passe très bien, il écoutera son cœur. J’espère et je souhaite de tout mon cœur à moi qu’il restera bleu. Parce que j’aime le joueur, le potentiel qu’il a et j’ai envie de le voir porter le maillot bleu et emmener la France vers des titres à l’avenir. Il est encore très jeune. Mais s’il choisit un autre maillot, c’est son choix. J’aimerais avoir les arguments et cette force de conviction, je fais ce que je peux et j’aimerais y arriver. Mais la décision lui appartient. À lui comme aux autres », a répondu le coach tricolore. Le message est passé.