Real Madrid : Éder Militão encore blessé

Alors que le Real Madrid mène 1-0 face à Alavés, grâce à une réalisation de Kylian Mbappé, les Merengues ont reçu une mauvaise nouvelle. Effectivement, juste avant la mi-temps, Éder Militão devait quitter le terrain sur blessure, aussitôt remplacé par Antonio Rüdiger.

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Difficile de donner un diagnostic à chaud, mais le Brésilien semblait se tenir le genou au moment où il a quitté le terrain. Et clairement, les membres du staff du Real Madrid semblaient assez inquiets. On aura plus d’informations dans les heures à venir…