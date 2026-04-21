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Real Madrid : Éder Militão encore blessé

Par Max Franco Sanchez
Éder Militão @Maxppp
Real Madrid 2-1 Alavés

Alors que le Real Madrid mène 1-0 face à Alavés, grâce à une réalisation de Kylian Mbappé, les Merengues ont reçu une mauvaise nouvelle. Effectivement, juste avant la mi-temps, Éder Militão devait quitter le terrain sur blessure, aussitôt remplacé par Antonio Rüdiger.

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Difficile de donner un diagnostic à chaud, mais le Brésilien semblait se tenir le genou au moment où il a quitté le terrain. Et clairement, les membres du staff du Real Madrid semblaient assez inquiets. On aura plus d’informations dans les heures à venir…

Pub. le - MAJ le
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