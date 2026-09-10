Ligue des Champions : la réaction à chaud de Florian Thauvin après le match fou du RC Lens

Lens retrouvait la Ligue des Champions après trois ans d’absence. Le club nordiste avait fait le choix de rester sobre sur le mercato pour aborder cette saison chargée et se déplaçait à Prague pour y défier le Slavia. Face à l’un des adversaires les plus abordables de son calendrier européen, le RCL a vécu une soirée riche en émotions. À onze contre dix Tchèques, les Sang-et-Or ont été menés à deux reprises.

La suite après cette publicité

À chaque fois, les hommes de Dino Toppmöller ont su réagir, notamment grâce à un Florian Thauvin combattif et élu homme du match par l’UEFA et notre rédaction. Mieux, ils ont même su l’emporter au bout du temps additionnel sur une erreur adverse parfaitement exploitée par Aguilar. Un succès 3-2 qui a fait le bonheur d’un Thauvin très heureux de la réaction d’une équipe qui restait sur deux défaites consécutives en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Une victoire qui fait du bien

« Franchement, félicitations à l’équipe. On a eu du mental ce soir, on sortait d’une période difficile. Réagir comme on l’a fait aujourd’hui, ça va nous faire beaucoup de bien. C’est comme ça qu’on crée ce supplément d’âme pour une saison. On s’est battu comme des lions jusqu’au bout, on n’a rien lâché, on a été récompensés par cette victoire. Ça fait plaisir », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’évoquer son but égalisateur de la tête.

« On aura tout vu dans le foot, si je commence à marquer de la tête (rires). Plus qu’un but, c’est un état d’esprit. Quand on se donne à fond jusqu’au bout, on marque de la tête, du pied, de la fesse, c’est le football, c’est comme ça. C’est ce qu’on aime dans le foot, il y a eu des revirements de situation. Tous ceux qui sont entrés ont fait le boulot, se sont battus, ont créé des différences. Ils nous ont fait un bien fou. C’est une grande satisfaction ce soir ». De quoi aborder le match de ce week-end face au Mans l’esprit libéré !