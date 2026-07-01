Coupe du Monde 2026 : le missile d’Harry Kane pour sauver l’Angleterre face à la RDC

L’Angleterre peut encore et toujours compter sur Harry Kane. L’attaquant anglais du Bayern Munich a sauvé les siens presque tout seul ce mercredi soir face à la RDC. Alors que son équipe était menée au score, il a d’abord égalisé d’une tête rageuse avant de donner l’avantage aux siens d’un but sublime.

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Kane se retourne et envoie une frappe imparable en pleine lucarne ⚽️

L’Angleterre renverse la RDC et mène 2-1.



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Dans les dernières minutes du temps réglementaire, sur une passe de Gordon, il s’est décalé rapidement et a enchainé d’une frappe puissante sous la barre d’un Lionel Mpasi impuissant sur sa ligne. Un but qui permet à son équipe de se qualifier pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde 2026.