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Coupe du Monde 2026 : le missile d’Harry Kane pour sauver l’Angleterre face à la RDC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Angleterre 2-1 Rép. Dém. Congo
winamax
1 1.28 N 5.10 2 13.0 bonus 100€

L’Angleterre peut encore et toujours compter sur Harry Kane. L’attaquant anglais du Bayern Munich a sauvé les siens presque tout seul ce mercredi soir face à la RDC. Alors que son équipe était menée au score, il a d’abord égalisé d’une tête rageuse avant de donner l’avantage aux siens d’un but sublime.

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Dans les dernières minutes du temps réglementaire, sur une passe de Gordon, il s’est décalé rapidement et a enchainé d’une frappe puissante sous la barre d’un Lionel Mpasi impuissant sur sa ligne. Un but qui permet à son équipe de se qualifier pour les 8es de finale de cette Coupe du Monde 2026.

Pub. le - MAJ le
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