Ligue 2 : Toulouse enchaîne contre Valenciennes, pas de vainqueur entre Nîmes et Caen

La sixième journée de Ligue 2 s'ouvrait ce samedi à 15 heures avec deux affiches alléchantes. Toulouse, leader du championnat, recevait Valenciennes, 15ème au coup d'envoi. Dans le même temps avait également lieu un choc du haut de tableau au Stade des Costières avec une rencontre entre Nîmes, co-leader, et Caen, 5ème en début de match. Au Stadium, le Téfécé s'avançait en 4-3-3. Devant le gardien Dupé s'alignaient Desler, Rouault, Gabrielsen et Sylla. Dejaegere (c), Spierings et van den Boomen animaient l'entrejeu des Violets tandis que N'Goumou, Healey et Onaiwu formaient l'attaque toulousaine. En face, les hommes d'Olivier Guégan se présentaient aussi en 4-3-3 avec Allagbé dans la cage, protégé par les défenseurs Debuchy (nouvelle recrue), Ntim, Cuffaut (c) et Linguet. Ayité, D'Almeida en récupérateur et Masson occupaient le milieu de terrain. Boutoutaou, Guillaume et Robail composaient le trio offensif.

La suite après cette publicité

Toulouse enchaîne

Dans une rencontre ouverte, les hommes de Philippe Montanier étaient proches de se faire surprendre très rapidement dans ce match. Trouvé à l'issue d'une belle contre-attaque, Robail résistait à Desler avant de voir sa frappe déviée par Dupé sur le poteau (10e). Malgré une emprise dans le jeu, le Téfécé concédait les plus grosses occasions et Rouault, auteur d'un superbe retour face à Masson, sauvait les siens (17e). Plus incisifs au fil des minutes, les Pitchouns se montraient dangereux par l'intermédiaire de N'Goumou, double buteur la semaine dernière, mais sa frappe était bien captée par Allagbé (41e).

Une domination finalement récompensée juste avant la pause quand Onaiwu reprenait victorieusement de la tête un corner bien tiré par van den Boomen (1-0, 45+1e). Et si Guillaume pensait égaliser quelques secondes plus tard (43e), son ballon flirtait avec le montant gauche. Dans le second acte, Toulouse restait appliqué. Proche du break sur une frappe d'Healey (54e), le TFC se faisait une frayeur sur la tentative de Robail bien repoussée par Dupé (64e) mais parvenait à conserver leur avantage au score. Une victoire (1-0) et une première place confortée avant le multiplex de 19 heures.

Nîmes poursuit son invincibilité

Aux Costières, Nîmes, invaincu depuis le début de la saison (3 victoires, 2 nuls) s'avançait en 4-3-3 avec un trio offensif Eliasson-Benrahou-Doucouré aligné d'entrée. Meilleure défense de L2 avec seulement 2 buts encaissés, les Crocodiles restaient d'ailleurs sur 3 clean sheets de rang et une victoire probante contre Dunkerque (2-0). Une belle série que les hommes de Pascal Plancque souhaitaient poursuivre sous les yeux de leurs supporters. En face, les Normands espéraient rebondir après une défaite face à Ajaccio au cours de laquelle Mendy et Stéphane Moulin se sont fait exclure. Pour ce faire, le SMC se présentait en 4-2-3-1 avec la présence Nicholas Gioacchini et Benjamin Jeannot en l'absence de Mendy.

Dans une rencontre globalement dominée par les Nîmois, la première très grosse occasion de ce match était pourtant à mettre à l'actif des Normands avec un arrêt réflexe de Bratveit devant Jeannot (24e). Au retour des vestiaires, Doucouré pensait donner l'avantage aux Crocodiles mais l'attaquant nîmois voyait son tir toucher le poteau et flirtait avec la ligne d'un Rémy Riou battu. Au fil des minutes, les deux formations faisaient preuve d'un certain manque de lucidité et de déchet technique. Pourtant, les hommes de Stéphane Moulin pensaient bien arracher la victoire quand Prince Oniangué coupait de la tête un corner de Deminguet mais le ballon échouait à quelques centimètres du montant gauche de Bratveit. Malgré la pression des Caennais en fin de rencontre, le score ne bougeait pas (0-0) et les deux formations se quittaient dos à dos. Provisoirement co-leader en attendant le résultat du PFC, Nimes poursuit sa série d'invincibilité. De son côté, Caen cale un peu après un très bon début de saison.

Le classement complet de la Ligue 2

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Toulouse

(Re)découvrez le onze de départ toulousain à 5' du coup d'envoi de ce #TFCVAFC 💪 pic.twitter.com/afk9HIoDZ5 — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 28, 2021

Le XI de Valenciennes

Le 1⃣1⃣ de départ du VAFC face au @ToulouseFC, avec les Autocars Finand ! 🚌#TFCVAFC pic.twitter.com/DdSfS2Abll — Valenciennes FC 🦢 (@VAFC) August 28, 2021

Le XI de Nîmes

Le XI de Caen