Newcastle : Eddie Howe vole au secours de Sandro Tonali

Arrivé contre 70 M€ en provenance du Milan AC cet été, Sandro Tonali a vécu des débuts prometteurs avec Newcastle, à l’image de son but face à Aston Villa (5-1) lors de la 1ère journée de Premier League, mais semble depuis marquer le pas. Laissé sur le banc face à Brentford, le joueur de 23 ans a déçu lors de ses retrouvailles avec le club lombard en Ligue des champions, mardi soir. Coupable de plusieurs pertes de balles, le Transalpin a livré une prestation mitigée face aux Milanais d’autant qu’il a été beaucoup moins influent à la récupération et dans la construction du jeu que ses deux partenaires dans l’entrejeu, Bruno Guimaraes et Sean Longstaff.

Si le natif de Lodi a essuyé quelques critiques de la part de la presse britannique au cours des dernières heures, il peut toutefois compter sur le soutien de son entraîneur Eddie Howe. Interrogé sur les performances de son joueur, le coach des Magpies reste convaincu que Sandro Tonali peut apporter énormément à une équipe qui éprouve des difficultés à lancer sa saison. «Sa performance contre Aston Villa était de haut niveau. Je pense qu’il n’est pas surprenant que cette performance contre Aston Villa ait eu lieu après qu’il ait été avec nous pendant la pré-saison. Depuis, il ne s’est pratiquement pas entraîné en raison de ses obligations internationales. C’est difficile pour un nouveau joueur de s’intégrer dans une équipe. Comme je l’ai déjà dit, c’est une personnalité incroyable. Il est très stable et engagé dans le projet ici. Je pense qu’il va grandir avec le temps. Je veux qu’il soit lui-même. C’est un technicien hors pair, un très bon athlète», a déclaré le technicien de 45 ans au tabloïd britannique, The Athletic.