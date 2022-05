L'Europe s'enflamme avant la finale de Ligue des Champions, la Serie A lance un mercato fou

La suite après cette publicité

Une finale à Saint-Denis pour l'histoire !

The Guardian nous livre une très belle Une ce matin avec tous les protagonistes de la finale. Karim Benzema, Sadio Mané, Salah, Modric, Courtois, Alison Klopp, Carlo Ancelotti… On peut aussi apercevoir la tour Eiffel, car oui la finale est au stade de France on le rappelle. La presse anglaise a fait logiquement de Liverpool son favori. Si le club de la Mersey bat le Real Madrid, on pourra voir une 7ème coupe aux grandes oreilles dans la vitrine à trophées d’Anfield comme le rappelle le Daily Mirror. En Espagne, tout le monde est naturellement du côté du Real Madrid. La Casa Blanca va chercher le titre le plus difficile de son histoire en Ligue des champions pour les journalistes de AS. «Le ciel nous attend» titre le quotidien. Cette finale pourrait déjà permettre de désigner le futur lauréat. Les deux joueurs favoris, KB9 et Sadio Mané seront sur le terrain.

La Serie A prend les rênes du mercato

Ce matin, La Gazzetta Dello Sport a partagé toute la liste des joueurs que souhaite le directeur technique de l’AC Milan Paolo Maldini. Gleison Bremer, Renato Sanches, et Nicolò Zaniolo sont les 3 chouchous de la légende italienne. On parle surtout de Divock Origi, qui est proche de signer avec les Rossoneri. Le Corriere dello Sport ouvre aussi son édition du jour sur le mercato. Antonio Conte a demandé aux dirigeants des Spurs de signer Perisic. Du côté de la Roma, Dybala serait séduit par le projet du club aux côtés de José Mourinho. Enfin Tuttosport est resté axé sur le mercato que prépare la Juve. Dybala, Kean et peut-être Morata vont quitter Turin. Et pour mener la «révolution autour de Vlahovic», la Vieille Dame devrait recruter Angel Di Maria, Arkadiusz Milik et Giacomo Raspadori.

Erik ten Hag attaque son grand chantier !

Le nouveau patron de Red Devils, Erik ten Hag, veut absolument un défenseur cet été, et les dirigeants d’United lui ont proposé de signer Pau Torres de Villarreal. D’après le Manchester Evening News, le Néerlandais aurait donné son accord pour ce transfert même s’il préfère toujours Jurriën Timber de l’Ajax. Ce n’est pas tout, selon le Daily Star, Ten Hag a fait de Darwin Nunez sa priorité, mais le montant du transfert demandé par le Benfica pour le jeune buteur serait pour l’instant trop élevé. Enfin pour être bien complet, Manchester United veut toujours recruter Ruben Neves de Wolverhampton. Ils font face à la concurrence du Barça dans ce dossier. Les Wolves ont demandé plus de 50 millions d’euros aux Red Devils pour le laisser partir cet été.