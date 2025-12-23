Inter Milan : Ange-Yoan Bonny s’est blessé à l’entraînement

Depuis le début de saison, Ange-Yoan Bonny confirme tout son potentiel. Excellent joueur d’avenir pour l’Equipe de France, l’attaquant de 22 ans compile cinq buts et six passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec les Nerazzurri. Bien présent dans la rotation de Cristian Chivu, l’ancien de Parme va pourtant connaître un léger contre-temps.

En effet, comme le rapporte le club milanais dans un communiqué médical, Bonny s’est blessé à l’entraînement et devrait rater environ quinze jours pour une blessure au genou : «suite à un incident traumatisant survenu à l’entraînement hier, Ange-Yoan Bonny a subi des tests instrumentaux ce matin à l’Institut Humanitas de Rozzano. Les examens ont révélé une légère entorse au genou gauche. Son état sera réévalué la semaine prochaine.»