Seko Fofana offre la victoire au FC Porto contre Braga

Sous pression après la large victoire du Sporting CP sur Alverca (4-1) plus tôt dans la journée, le FC Porto a répondu présent ce dimanche soir sur la pelouse de Braga. Menés après l’ouverture du score, les Dragons ont renversé la situation grâce à William Gomes (69e) avant que Seko Fofana ne scelle le succès à la 80e minute d’une frappe puissante, démontrant toute sa classe et sa capacité à faire basculer un match.

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Prêté cet hiver par le Stade Rennais, l’international ivoirien inscrit ainsi son deuxième but en six rencontres de Liga portugaise, tout en ayant obtenu un penalty décisif. Au classement de la Liga Portugal, Porto conserve 7 points d’avance sur le Sporting CP , qui a toutefois un match en moins, et reste solidement installé en tête du championnat.