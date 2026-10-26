Ballon d’Or : les premiers indices tombent sur l’identité du vainqueur !

À quelques heures de la cérémonie organisée à Londres, le suspense est total autour de l’identité du prochain Ballon d’Or. Entre les spéculations autour de Kylian Mbappé, les statistiques impressionnantes d’Harry Kane et les trophées de Lamine Yamal, plusieurs indices alimentent les débats, sans pour autant permettre de désigner avec certitude le futur lauréat. Car cette édition 2026 s’annonce particulièrement indécise et aucun candidat ne se détache véritablement, tant les arguments sont nombreux de part et d’autre.

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Auteur d’un joli doublé lors du Clasico dimanche soir (1-2), Kylian Mbappé peut notamment s’appuyer sur son efficacité offensive, tandis qu’Harry Kane affiche des statistiques impressionnantes avec le Bayern Munich. De son côté, Lamine Yamal dispose d’un dossier solide grâce à ses performances avec le FC Barcelone et la Coupe du Monde remportée avec l’Espagne. Lionel Messi et Khvicha Kvaratskhelia figurent également parmi les noms évoqués, même si les chances de chacun restent difficiles à évaluer. Mais leur présence n’a pas encore été confirmée. Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, n’a pas encore décidé entre le Parc des Princes, où le club de la capitale doit recevoir l’Olympique Lyonnais dans le même temps, et la cérémonie du Ballon d’Or à Londres, d’après Le Parisien.

Les trois favoris devraient être présents à Londres

Un élément attire l’attention : le retour annoncé du Real Madrid à la cérémonie, après son boycott en 2024. La présence attendue de Kylian Mbappé à Londres pourrait forcément alimenter les spéculations autour de ses chances de sacre. Mais difficile d’y voir un véritable indice, puisque la participation d’un joueur ne préjuge en rien du résultat du vote. L’attaquant français doit aussi composer avec l’absence de titre majeur remporté collectivement, un élément qui pourrait peser face à des concurrents capables de mettre en avant leurs succès avec leur club ou leur sélection. Selon RMC Sport, l’attaquant anglais et son entourage ont confirmé leur présence à la cérémonie de ce soir. Tout comme Lamine Yamal, accompagné de Joan Laporta : le président du FC Barcelone sera à la tête d’une délégation catalane, qui comptera au total 23 personnes.

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Enfin, les pronostics ne permettent pas davantage de lever le voile sur l’identité du vainqueur. Certaines estimations placent Harry Kane en position favorable, tandis que d’autres donnent un léger avantage à Lamine Yamal. Mais pour l’heure, le vainqueur ne connaît pas encore la décision. « Depuis 2024, les lauréats ne sont plus prévenus de leur sort avant la cérémonie et sont tous logés à la même enseigne. Quand ils vont arriver dans la salle à Londres, il n’y en a pas un qui pourra lever les bras avant les autres parce qu’ils ne sont pas au courant », a indiqué l’ex-responsable du Ballon d’Or, Pascal Ferré, sur RMC.

Suivez le live du Ballon d’Or en direct et en intégralité sur Foot Mercato à partir de 19h.