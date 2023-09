OL : John Textor a un nouveau favori pour son banc

L’Olympique Lyonnais n’a pas encore trouvé la perle rare. Malgré un accord avec Gennaro Gattuso, John Textor joue la montre et explore d’autres pistes comme expliqué sur notre site. Et visiblement, l’homme d’affaires américain, qui ne donne plus de nouvelles au coach italien, a une autre idée.

Selon le site olympique-et-lyonnais, le propriétaire de l’OL cible un nouveau coach. Cet entraîneur surprise serait d’ailleurs devenu le favori ces dernières heures. Il ne reste plus qu’à connaître son identité et surtout savoir si Textor ira au bout cette fois-ci.