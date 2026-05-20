L’OL dévoile les raisons de son effondrement en Ligue 1

Sur le papier, terminer quatrième du classement de Ligue 1 en ayant frôlé la rétrogradation en Ligue 2 et en ayant vu plusieurs cadres partir est une très belle performance. Mais à Lyon, les regrets restent tenaces chez les observateurs après la fin de saison ratée des hommes de Paulo Fonseca. Propulsé sur la troisième marche du podium dans le money time, après sa victoire sur la pelouse du Paris Saint-Germain (2-1) lors de la 30e journée de L1, l’Olympique Lyonnais avait les cartes en main conserver cette place directement qualificative pour la Ligue des Champions.

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Un manque d’expérience

Malheureusement pour les Gones, la défaite à Toulouse (1-2) et l’humiliation subie à domicile contre Lens (0-4) ont fait reculer le club rhodanien d’une place. Une déception puisqu’une troisième place était synonyme de jackpot financier pour un club ayant plus que jamais besoin de rentrées d’argent et elle évitait surtout aux coéquipiers de Corentin Tolisso d’avoir un début de saison chargé par les tours préliminaires à passer pour espérer retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Mais à l’OL, l’effondrement des Gones lors des deux derniers matches n’est pas une surprise.

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«Le coach nous en a parlé à la mi-temps contre Lens, et je suis d’accord. On est une équipe assez jeune. Et mine de rien, pas mal de joueurs découvraient ce qu’implique de viser la Ligue des Champions dans un club comme l’OL. Ce n’est pas leur faute, évidemment. Mais l’an prochain, avec plus d’expérience, cela pourrait mieux se négocier. On a parfois manqué de caractère et de personnalité. Je ne sais pas la raison profonde. Mais le fait est que lorsqu’on a eu un peu de pression, comme lorsqu’on aurait pu prendre la tête du championnat à une ou deux reprises en début de saison, on n’avait pas réussi à le faire. Ce fut le cas à Toulouse, contre le Celta… Une fois fait ce constat, il faut s’en servir et progresser, plutôt que de rester dans le déni et ne rien corriger», a confié Tolisso dans les colonnes du Progrès.

«Nous n’étions pas suffisamment forts mentalement»

Un manque d’expérience validé par l’entraîneur Paulo Fonseca. «Je savais que ce serait compliqué. Je connais mon équipe. Peut-être n’avions-nous pas l’expérience pour affronter ces instants de pression. J’ai senti que nous n’étions pas suffisamment forts mentalement. Comment oublier que cette équipe est totalement différente de la saison dernière. Nous n’avions pas la même qualité individuelle. Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Thiago Almada étaient partis. Et nous avons connu beaucoup de blessures. Avec trois compétitions, nous avons dû faire évoluer les mêmes joueurs. Malick Fofana touché, il n’y avait qu’Afonso Moreira pour le remplacer côté gauche. Nos joueurs n’étaient pas habitués à disputer autant de matches. Les attentes sont trop fortes. Il y a trop d’exigences. Notre équipe n’avait pas la capacité et la qualité pour les supporter. C’est plus difficile pour une équipe qui n’y est pas préparée et qui est moins outillée pour le moment», a-t-il confié dans les pages de L’Équipe.

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La saison prochaine, plusieurs joueurs de l’OL auront un peu plus de vécu et sauront peut-être mieux gérer ces moments de pression, mais Paulo Fonseca risque encore une fois de devoir faire avec les moyens du bord. Confronté à de graves soucis financiers, l’OL doit trouver 20 M€ d’ici la fin du mois de juin, voire beaucoup plus s’il ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Autant dire que l’effectif rhodanien a de fortes chances d’être à nouveau remodelé, même si quelques éléments ont été déclarés intouchables.