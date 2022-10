L2 : Sochaux s'impose face à Saint-Etienne et revient à un point du leader bordelais

En clôture de la 11ème journée de Ligue 2, Sochaux (4ème) recevait Saint-Etienne (18ème) au stade Bonal. Malgré une défaite le week-end dernier à Valenciennes (2-1), les Sochaliens restaient sur une excellente dynamique avec six victoires sur les sept dernières rencontres. A l'inverse, les Stéphanois ne comptaient que deux victoires lors des dix premières journées. La logique était d'ailleurs respectée dans cette rencontre puisque les locaux finissaient par l'emporter (2-1). Dès les premières minutes, Saad Agouzoul se mettait en évidence avec un but splendide. Sur le premier corner du match, Gaëtan Weissbeck trouvait le défenseur qui déviait d'une aile de pigeon, le cuir au fond des filets (6e, 1-0). A la fin du premier quart d'heure, Saint-Etienne réagissait par l'intermédiaire de Victor Lobry. Le milieu de terrain repiquait dans l'axe et en profitait pour exécuter une frappe enroulée qui venait s'écraser sur la barre de Maxence Prévot (16e). Après cela, le jeu se hachait et les occasions se faisaient de plus en plus rares.

Au retour des vestiaires, Sochaux réalisait la même entame qu'en première période. Au terme d'une superbe action collective, les Sochaliens breakaient leur adversaire du soir. Rassoul Ndiaye trouvait Tony Mauricio qui lançait alors Ibrahim Sissoko dans le dos de la défense. L'attaquant gagnait alors son face à face avec Etienne Green en le dribblant et pouvait servir Moussa Doumbia, seul dans l'axe, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fonds des filets (48e, 2-0). Quelques minutes plus tard, l'attaquant malien des Lionceaux perdait cette fois-ci son un contre un avec le portier adverse (54e). Peu après l'heure de jeu, Saint-Etienne et Jean-Philippe Krasso profitaient d'une faute d'Ismaïl Aaneba sur Ibrahima Wadji pour obtenir et transformer un pénalty (64e, 2-1). En fin de rencontre, les Stéphanois poussaient pour égaliser mais sans succès. Pourtant, sur un contre-attaque, Mathieu Cafaro trouvait le poteau sochalien d'une frappe puissante (81e) et Krasso manquait le cadre alors que Prévot était battu (82e). Dans le temps additionnel, l'attaquant ivoirien voyait rouge sur un duel avec Agouzoul lors duquel il utilisait un peu trop son coude (90e+4). Avec cette victoire, Sochaux conforte sa 4ème place de Ligue 2 et se rapproche du podium (avec le même nombre de points que Le Havre, 3ème). De son côté, Saint-Etienne reste dans la zone de relégation à égalité de points avec Nimes (19ème) et Niort (20ème).