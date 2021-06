New Balance personnalise les crampons de Raheem Sterling pour l'Euro !

Quelques semaines après avoir signé chez New Balance, Raheem Sterling a eu le privilège de disputer le premier match des Anglais à l'Euro avec une paire de crampons unique spécialement personnalisée pour l'occasion.

Alors que de nombreux joueurs des Three Lions, comme Jadon Sancho ou Harry Kane, ont vu leurs dernières semaines perturbées par des rumeurs de transfert incessantes, Raheem Sterling a lui annoncé son transfert vers New Balance pour en devenir l'ambassadeur principal avec Sadio Mané. Et pour bien commencer ce partenariat avec l'Euro en ligne de mire, la firme de Boston a totalement personnalisé la Furon v6+ en son honneur.

Baptisée « Alpha Flair Edition », la dernière paire du silo phare d'NB se dévoile ici dans un coloris mettant en avant l'histoire anglaise avec du blanc, du bleu et du rouge ainsi que la célèbre Croix de Saint-Georges sur la languette. Portée avec brio face à la Croatie puisque l'ailier de Manchester City a inscrit le seul but de la rencontre, cette paire ne comporte aucune nouvelle technologie et présente donc les mêmes caractéristiques techniques que la paire de Furon v6+ du pack « Lead The Hunt » portée par Bukayo Saka.

Grâce au but de la nouvelle star de la marque face aux Croates à Wembley, nul doute que New Balance va gagner en visibilité alors que seul Bukayo Saka accompagne Raheem Sterling en mettant en avant NB durant cet Euro une fois de plus dominé par Nike, adidas et Puma.