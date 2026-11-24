Frappé de plein fouet par les graves blessures au genou de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain voit son secteur offensif sérieusement décimé au cœur de la saison, alimentant les spéculations sur un éventuel renfort dès le mercato hivernal. Sur RMC dans Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry n’a pas mâché ses mots face aux rumeurs de recrutement et à l’idée que certains estiment inutile de bouger, fixant une ligne rouge très nette aux dirigeants parisiens : « si c’est pour prendre un Godts, un Ferran Torres ou un Akliouche, ça ne sert à rien. »

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Pour le champion du monde 1998, Paris ne doit en aucun cas se contenter d’un simple joueur de complément ou d’un profil intermédiaire pour combler un tel vide, mais viser la très haute exigence : « il faut prendre un top joueur qui va jouer de suite, comme ça a été le cas avec Kvaratskhelia. » À ses yeux, si le club décide de passer à l’action cet hiver, l’investissement ne se justifie que pour attirer un élément exceptionnel capable d’avoir un impact immédiat sur le terrain et dans les grands matchs. Réponse dans quelques semaines…