Barça : la réponse cinglante de Fermín López à Florentino Pérez

Les déclarations de Florentino Pérez, affirmant que le Real Madrid aurait été « privé de sept Ligas », continuent de susciter de nombreuses réactions en Espagne, notamment en Catalogne. Cette prise de position du président madrilène, très commentée dans les médias, a immédiatement fait réagir du côté du FC Barcelone, où plusieurs membres du club rejettent fermement cette interprétation de l’histoire récente du championnat espagnol.

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Dans ce contexte, Fermín López a répondu sans détour, en prenant la défense de l’ère dorée blaugrana. Le milieu de terrain du Barça a rejeté catégoriquement les propos du dirigeant madrilène : « ce n’est pas correct de dire que le Barça a volé sept Ligas. C’est impossible quand on voit les joueurs qui évoluaient dans cette équipe, avec Messi, Iniesta ou Xavi », a-t-il affirmé. Le jeune joueur de 23 ans insiste sur le fait que les succès du club catalan reposaient avant tout sur la qualité sportive et le niveau exceptionnel de cette génération, tout en appelant à ne pas alimenter une polémique qui, selon lui, ne rend pas service au football espagnol.