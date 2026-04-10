OM : Pierre-Emerick Aubameyang punit Metz au terme d’un contre éclair

Défait par l’AS Monaco le week-end dernier, l’Olympique de Marseille recevait le FC Metz à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Et la rencontre a débuté de la meilleure des manières pour les hommes d’Habib Beye.

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Au terme d’un contre splendide après une nouvelle passe totalement manquée de Touré, Pierre-Emerick Aubameyang a donné l’avantage aux siens en trompant Pape Sy d’une magnifique frappe dans la lucarne (1-0, 13e). L’OM cherche désormais le break.