Ligue 1
OM : Pierre-Emerick Aubameyang punit Metz au terme d’un contre éclair
1 min.
@Maxppp
Défait par l’AS Monaco le week-end dernier, l’Olympique de Marseille recevait le FC Metz à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Et la rencontre a débuté de la meilleure des manières pour les hommes d’Habib Beye.
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 21:24
🕸️ Vous validez le nettoyage de lucarne ?Voir sur X
✅ Pierre-Emmerick Aubameyang lance l'@
@OM_Officiel
#OMFCM
✅ Pierre-Emmerick Aubameyang lance l'@
@OM_Officiel
#OMFCM
Au terme d’un contre splendide après une nouvelle passe totalement manquée de Touré, Pierre-Emerick Aubameyang a donné l’avantage aux siens en trompant Pape Sy d’une magnifique frappe dans la lucarne (1-0, 13e). L’OM cherche désormais le break.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer