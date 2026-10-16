Meilleur défenseur d’Amérique du Sud, la folle résurrection d’Arturo Vidal au Chili

Milieu de terrain à l’énergie inépuisable et au tempérament de feu, Arturo Vidal s’est imposé au fil des ans comme une figure incontournable du football mondial. Passé par les plus grands clubs européens, du Bayer Leverkusen à la Juventus, en passant par le Bayern Munich, le FC Barcelone et l’Inter Milan, le "King" a empilé les titres de champion et marqué toute une génération par sa grinta et sa coupe de cheveux mythique. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs sud-américains de son époque et pilier de la sélection du Chili avec laquelle il a soulevé deux Copa América consécutives, son nom est respecté à travers le monde alors qu’il a quitté l’Europe depuis plusieurs saisons maintenant.

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Après plusieurs saisons passées au Brésil sous les couleurs de Flamengo puis d’Athletico Paranaense, Vidal a bouclé la boucle en effectuant un retour très remarqué au pays début 2024. En retrouvant Colo-Colo, son club formateur et la formation la plus populaire du Chili, le milieu de terrain de 39 ans n’est pas venu pour faire de la figuration ou s’offrir une simple pré-retraite. Ce retour aux sources avait pour ambition de transmettre son exigence, de guider les jeunes talents d’El Cacique au sein d’une institution qui a des objectifs élevés sur la scène continentale. Et le pari s’avère particulièrement réussi, car Vidal est tout simplement en train de mettre tout le monde d’accord au Chili en se réinventant dans un rôle inédit.

Arturo Vidal est devenu le meilleur défenseur central d’Amérique du Sud

Repositionné en tant que défenseur central dans une défense à trois par son entraîneur Fernando Ortiz afin d’exploiter sa dureté et son sens du placement, le vétéran de 39 ans rayonne par sa propreté à la relance et comble sa perte de vitesse dans ce système. Cette métamorphose réussie est d’ailleurs matérialisée par le récent classement de l’Observatoire du football CIES qui l’a désigné comme le meilleur défenseur central du continent sud-américain avec une note de 80,1 sur 100, devançant des références du continent comme Lautaro Di Lollo de Boca Juniors, Léo Ortiz de Flamengo ou encore le champion du monde argentin Nicolas Otamendi. Cette seconde jeunesse n’échappe toutefois pas à quelques critiques hors des terrains, notamment en raison de sa passion très publique pour le streaming.

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Très actif sur les réseaux où il commente l’actualité sportive en direct, l’ancien Bianconero agace certains observateurs traditionnels qui jugent cette activité incompatible avec les exigences d’une carrière professionnelle. C’est notamment le cas de l’ancien sélectionneur du Chili Claudio Borghi, qui n’a pas caché son agacement face à cette double casquette au micro de RedGol : «unique au monde… c’est étrange, je ne connais aucun autre cas. Luis Enrique a fait des choses… aujourd’hui, le streaming est formidable. Je veux dire, je ne connais pas grand-chose au sujet, même si j’y travaille, mais je pense qu’il s’y connaît beaucoup en football. Il a une carrière enviable. Le truc, c’est qu’il joue encore, alors ça me paraît bizarre. Si vous me demandez si c’est bien ou mal, je ne sais pas. L’autre jour, il était à Puerto Montt, ses coéquipiers dînaient et il regardait des matchs en streaming. Si vous me demandez si c’est normal, non, enfin, ils l’autorisent.»

Quel avenir pour Arturo Vidal ?

Sur le plan strictement sportif, son rendement et sa prestance imposent pourtant un respect unanime, à commencer par celui de son propre entraîneur Fernando Ortiz. Et alors que le contrat de sa star expire en juin prochain, le stratège argentin a expliqué qu’il voulait compter sur Vidal pendant encore longtemps dans sa carrière : «j’espère qu’Arturo ne prendra jamais sa retraite, car c’est un joueur extraordinaire qui a non seulement marqué l’histoire de notre institution, mais aussi tout ce qu’il a apporté au football chilien au niveau international. Lorsqu’un joueur de ce calibre prend sa retraite, un maillon essentiel se perd dans le football, quel que soit son club. Arturo, je l’ai toujours dit, est un joueur d’une stature et d’une qualité exceptionnelles, non seulement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires.»

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Interrogé sur ces discussions de prolongation qui tardent à s’ouvrir, le principal intéressé refuse néanmoins de céder à la panique sur un ton légèrement mégalomane : «je ne suis pas inquiet. Je n’ai pas parlé car il y a beaucoup de choses qui me déplaisent, mais je suis parfaitement calme. Un joueur comme vous le dites, le meilleur d’Amérique du Sud – je l’ai constaté l’autre jour en sortant – ne peut jamais être nerveux. Je suis très content de ce que je fais. J’espère qu’à la fin de l’année, nous pourrons fêter ces deux titres, et je serais heureux de continuer ici si l’occasion se présente, mais je suis vraiment très content de ma situation actuelle.» Désormais âgé de 39 ans, le natif de Santiago pourrait clairemennt envisager la retraite en fin de saison. En attendant, Arturo Vidal est toujours une superstar du côté du Chili et seul lui a la réponse concernant son futur.