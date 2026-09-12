Lille : Arnaud Bodart quitte le LOSC et va rejoindre Le Havre

Arnaud Bodart va quitter Lille pour rejoindre Le Havre rapporte L’Équipe. À la recherche d’un gardien après la rupture du tendon d’Achille de Lionel Mpasi, survenue [samedi face à Brest (1-2)],(https://www.footmercato.net/a6335370585506156423-ligue-1-nice-tenu-en-echec-par-le-mans-brest-simpose-au-havre) le HAC est en train de finaliser l’arrivée du Belge de 28 ans en qualité de joker. Bodart doit passer sa visite médicale au cours du week-end avant de s’engager définitivement avec le club normand. Le LOSC devrait de son côté le libérer des dix derniers mois de son contrat pour faciliter l’opération.

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Arrivé à Lille en juillet 2025, Bodart avait progressivement reculé dans la hiérarchie des gardiens. Désormais numéro 3 derrière Berke Özer et la recrue Orlando Gill, il disposait de très peu de perspectives de temps de jeu dans le Nord. Son départ permet donc au Belge de se relancer au Havre, où la grave blessure de Mpasi a contraint le club à trouver rapidement une nouvelle solution dans les buts.