OM : la gestion de Jorge Sampaoli fait grincer des dents

Deuxième du classement de Ligue 1 avec un point d’avance sur le troisième (Nice), l’Olympique de Marseille reste très bien placé dans la course à la Ligue des Champions. Néanmoins, L’Équipe et La Provence ont fait le point ce mercredi matin sur la gestion de l’effectif phocéen par Jorge Sampaoli. Et les deux médias s’accordent pour dire que l’Argentin fait souvent grincer des dents. L’Équipe commence son état des lieux par le cas d’Amine Harit. Arrivé en prêt en provenance de Schalke 04, l’ancien Nantais n’a plus été titularisé depuis près de deux mois et il sait que l’OM ne donnera pas de suite à son prêt.

Ensuite vient le cas d’Alvaro Gonzalez. L’Espagnol a récemment joué à Qarabag, mais tout réchauffement avec son coach est annoncé comme « compliqué, voire impossible ». Autre dossier chaud : le cas d’Arkadiusz Milik. Hier, Pablo Longoria a publiquement soutenu sur RMC Sport Jorge Sampaoloi dans sa gestion du buteur polonais. « Je dois respecter le principe d'autorité du coach. Chaque joueur a une gestion particulière. Un dirigeant ne peut pas rentrer dans les choix du coach, car c'est lui qui décide de sa stratégie. Je parle avec les joueurs, mais mon rôle est d’être bien connecté pour chercher à avoir le maximum de joueurs. »

Beaucoup de poids lourds agacés

En privé, L’Équipe assure que ce cas est un point sensible. Beaucoup ne comprennent pas la manière de fonctionner de Sampaoli avec un joueur sorti énervé lors de son remplacement contre Qarabag au Vélodrome, puis titularisé contre Clermont, laissé sur le banc lors du retour à Bakou et entré en jeu à 13 minutes du terme de la rencontre à Troyes. Une situation qui embarrasse Longoria qui aurait du mal à calmer le jeu. Si l’OM se qualifie en Ligue des Champions, les deux hommes pourront-ils cohabiter une saison supplémentaire ? La question mérite d’être posée. Que faire aussi avec Steve Mandanda ? Poussé sur le banc de touche par Pau Lopez, le champion du monde a été rétrogradé du jour au lendemain, sans véritable explication. Ce qui étonne certains membres du vestiaire selon L’Équipe.

À l’inverse, La Provence pointe aussi du doigt des cadres « en surchauffe » tels que Luan Peres, Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi et William Saliba. Résultat : leur rendement est en baisse ces derniers temps. Enfin, Luis Henrique et Konrad de la Fuente sont de plus en plus mis de côté par Sampaoli. Cette fois, ce n’est pas vraiment de la faute du Pelado puisque le Brésilien et l’Américain surtout ne donnent pas satisfaction. En interne, l’ancien joueur du Barça est d’ailleurs critiqué pour son approche du métier jugée pas sérieuse d’après le quotidien local. L’OM a retrouvé les sommets de la Ligue 1, mais ses remous en interne nous promettent déjà un été très agité.