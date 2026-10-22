Ligue Europa, OM : Geoffrey Kondogbia est abattu

Battu sur le terrain de Sturm Graz (1-0) ce jeudi soir, l’OM replonge dans ses doutes. Il s’agit de la 3e défaite de suite en Ligue Europa pour les Phocéens. Plus que jamais, la qualification se complique. Jamais une équipe n’est parvenue à se hisser dans le top 24 après un tel démarrage. «Il faut penser à prendre des points. On va essayer de le faire lors de la prochaine rencontre (à Leverkusen le 5 novembre). Il ne faut pas regarder plus loin. Il faut concrétiser nos occasions. Il faut qu’on trouve des solutions. Le haut niveau, tu te fais punir. À nous de l’intégrer», tonne Geoffrey Kondogbia après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Titulaire au milieu de terrain, le capitaine du soir est apparu un peu abattu au micro de Canal+. Cette 7e défaite en 10 matchs cette saison fait d’autant plus mal que l’OM n’a pas fait un mauvais match mais l’erreur du jeune Kamissoko se paie cher. «L’erreur fait partie du foot, ça arrive à tout le monde, défend Kondogbia. Il y a de la déception car dans la globalité on mérite mieux, au moins le nul. Ce sont des situations qui se répètent un petit peu. Ça veut dire qu’il y a quelque chose. À nous de travailler pour prendre des points en Ligue Europa.»