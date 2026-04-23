Ligue 1 : l’affolante course à l’Europe entre dans son sprint final

Il ne reste plus que 4 matchs avant que le rideau ne tombe sur cette saison 2025/2026 de Ligue 1. Pendant que le PSG et le RC Lens semblent intouchables et se disputent le titre, notamment lors de cette rencontre à Bollaert entre le leader et son dauphin, 5 équipes vont batailler pour obtenir la dernière place (3e) qualificative en Ligue des Champions, celle pour les tours préliminaires de C1 (4e), celle en Ligue Europa (5e) puis la dernière qui enverra le 6e de Ligue 1 en barrages de Ligue Europa Conférence. Entre l’OL 3e avec 54 points, le LOSC, le Stade Rennais, l’OM et Monaco, 7e aux 50 unités, il y aura forcément des déçus et même une équipe fanny. Coup de projecteur sur les protagonistes, leurs forces, leurs faiblesses et leur calendrier dans ce sprint final au suspense haletant.

La suite après cette publicité

OL (3e, 54e points, +15)

La victoire au Parc des Princes dimanche dernier (2-1) a ouvert le champ des possibles. La série de 9 matchs sans victoire toutes compétitions confondues, après une formidable période de 13 succès de suite, est maintenant derrière. Le groupe reprend confiance et les blessés reviennent au meilleur des moments, à l’image de Malick Fofana, Corentin Tolisso et Pavel Sulc. Avant d’aborder cette dernière série de 4 matchs, l’OL se retrouve en position de force sur ses concurrents directs. Si Lens a 8 longueurs d’avance et n’a pas l’air atteignable, le calendrier plutôt favorable peut donner des idées aux Gones avec trois matchs à domicile, dont deux face à Rennes et Lens. Ne pas prendre cette 3e place serait presque une déception, même si le club aurait probablement signé des deux mains en début de saison pour se retrouver dans cette position-là, au matin de cette 31e journée. Une qualification en C1 apporterait une soupape économique bienvenue par les temps qui courent.

La suite après cette publicité

31e journée : reçoit Auxerre

32e journée : reçoit Rennes

33e journée : va à Toulouse

34e journée : reçoit Lens

LOSC (4e, 54e points, +15)

Le mois de janvier a été compliqué à passer. Les 5 défaites de suite ont même bien failli faire partir Bruno Genesio, pas verni par les très nombreuses blessures tout au long de la saison dans son effectif. Le mercato, qui aurait pu pallier la très longue absence d’Hamza Igamane, a simplement amené Gaétan Perrin dans l’effectif. Cela a jouté un peu de déception. Heureusement, le club du Nord a retrouvé de sa superbe avec la fin de l’hiver et est parvenu à recoller aux équipes de tête grâce à des victoires précieuses contre ses concurrents directs, à Rennes et Marseille, et surtout face à Lens dans un derby à sens unique (3-0). Avec un seul but encaissé sur ses 4 derniers matchs, le LOSC a retrouvé sa solidité, tout en regrettant de ne pas avoir pris les trois points à domicile le week-end dernier face à Nice (0-0). Il faudra se sortir d’un calendrier un peu piégeux, notamment avec deux déplacements du côté du PFC et Monaco.

La suite après cette publicité

31e journée : va au PFC

32e journée : reçoit Le Havre

33e journée : va à Monaco

34e journée : reçoit Auxerre

Stade Rennais (5e, 53 points, +11)

Les Bretons ne s’y sont pas trompés. Le large succès à Strasbourg (3-0) leur permet d’être bien positionnés dans ce sprint final, et de quasiment éliminer un concurrent (en remportant son match en retard à Brest, le Racing reviendrait à 4 points de Monaco et 7 de Rennes). Le changement d’entraîneur à la mi-février aura été bénéfique. Franck Haise connaît même le meilleur départ de l’histoire du club pour un nouveau coach (6 victoires, 1 nul et 1 défaite), emmené par un Esteban Lepaul particulièrement adroit face au but (17 réalisations) et bien lancé pour être sacré meilleur buteur de Ligue 1 en fin de saison. L’effectif, de qualité sur le papier, a retrouvé de la cohérence sur le terrain et devra lutter jusqu’au bout pour finir en bonne place. Le calendrier ne s’annonce pas simple entre un derby contre Nantes et la réception du PFC au Roazhon Park, et surtout deux déplacements qui auront valeur d’or à Lyon et Marseille, face à Habib Beye, qui vit lui une trajectoire inverse.

La suite après cette publicité

31e journée : reçoit le FC Nantes

32e journée : va à Lyon

33e journée : reçoit le PFC

34e journée : va à Marseille

OM (6e, 52 points, +18)

Difficile de pronostiquer la fin de saison des Marseillais. Ils semblent autant capables de prendre 12 points que zéro. Une réaction sera tout de même très attendue ce week-end contre Nice, après la prestation indigne à Lorient (2-0). La nouvelle colère de Medhi Benatia est passée par là mais sera-t-elle suffisante pour provoquer une prise de conscience chez les joueurs ? Il y en a déjà eu beaucoup durant cette saison faite de haut (première victoire au Vélodrome contre le PSG en Ligue 1 depuis 15 ans) et de bas (élimination ahurissante en Ligue des Champions, en Coupe de France, départ de De Zerbi). A la lutte avec le RC Lens jusqu’en février, les Phocéens ont fini par rendre les armes. Cela a coûté son poste à De Zerbi, remplacé par un Habib Beye donnant déjà l’impression d’être désemparé. Il reste tout de même 4 matchs pour finir fort grâce à une différence de buts et un calendrier favorable avec des matchs face à Nice, Nantes et Le Havre, avant un dernier rendez-vous ô combien important au Vélodrome face à Rennes, un club qui va bien mieux depuis le départ de Beye…

31e journée : reçoit l’OGC Nice

32e journée : va à Nantes

33e journée : va au Havre

34e journée : reçoit le Stade Rennais

Monaco (7e, 50 points, +7)

7 victoires de suite dont Lens, le PSG, l’OL et Marseille. On pensait Monaco en route vers la 3e place au soir de la 28e journée. Puis tout s’est enrayé avec ce déplacement au PFC (défaite 4-1), confirmé par le nul décevant à domicile contre Auxerre (2-2). Le favori n’est plus, malgré la superbe forme de Balogun (1 but sur chacun de ses 8 derniers matchs de championnat), et se retrouve même mal embarqué dans cette course à l’Europe. Pour retrouver la Ligue des Champions, il faudra sans doute réaliser un sans-faute, et espérer des faux pas de ses adversaires directs. La chance de l’ASM est de recevoir un concurrent, le LOSC, mais il faudra aussi aller sur la pelouse de Strasbourg lors de la dernière journée. Pour en arriver là, il faudra déjà aller gagner à Toulouse et contre Metz à Louis-II. Sans cela, il n’y aura plus rien à espérer pour un club où l’effet Pocognoli a mis beaucoup de temps à se faire ressentir. Trop de temps ?

31e journée : reçoit Toulouse

32e journée : va à Metz

33e journée : reçoit le LOSC

34e journée : va à Strasbourg