Qui est JJ Gabriel, la pépite de Manchester United qui fait rêver le PSG

À seulement 15 ans, JJ Gabriel est déjà l’un des noms les plus suivis du football anglais. Considéré comme l’une des plus grandes promesses sorties de l’académie des Red Devils ces dernières années, le jeune attaquant, natif d’Enfield, n’en finit plus d’attiser les convoitises. Dernièrement, son nom a ainsi été cité du côté du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich mais surtout du Paris Saint-Germain, réputé pour sa volonté d’attirer les futurs talents de demain. Scruté de près par les recruteurs, le gamin de Manchester reste, pourtant, un profil peu connu du grand public. Né le 6 octobre 2010, JJ Gabriel a ainsi rejoint Manchester United à l’âge de 11 ans après être passé par les centres de formation de Chelsea, Arsenal et West Ham.

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Très tôt, son talent a attiré l’attention. Surnommé «Kid Messi», il s’est notamment fait connaître sur les réseaux sociaux avant de confirmer ses qualités sur les terrains de jeunes. Et la saison dernière, Gabriel a véritablement changé de dimension. Avec les U18 de Manchester United, il a inscrit 23 buts en 23 matches de Premier League U18 et a été élu joueur de la saison. Quelques mois plus tard, il s’est encore illustré en Youth League en inscrivant un triplé dès son premier match dans la compétition face au Sabah FC. Attaquant droitier capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives, le jeune Anglais se distingue par sa capacité à éliminer, sa qualité technique et son efficacité dans la surface. Son potentiel est tel qu’il a été régulièrement intégré aux entraînements du groupe professionnel par Michael Carrick durant la préparation estivale.

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Un bras de fer à venir avec les Red Devils ?

Pour autant, malgré cette ascension fulgurante, Gabriel n’a toujours pas disputé la moindre rencontre officielle avec l’équipe première. Une situation qui aurait contribué à sa volonté de quitter Manchester United. Alors que sa famille souhaiterait surtout qu’il puisse apprendre des meilleurs, le joueur aurait, de son côté, envoyé une demande d’annulation de son enregistrement à la direction mancunienne. Méfiance toutefois car si les règles du championnat anglais autorisent une résiliation du contrat, celle-ci doit être bilatérale et nécessite donc l’accord préalable de Manchester United. Finalement, son avenir pourrait bien se jouer le 6 octobre prochain, date de son 16e anniversaire.

La raison ? Possédant des attaches familiales lui permettant d’être éligible à la nationalité irlandaise, Gabriel pourrait disposer d’une possibilité de rejoindre un club de l’Union européenne malgré les restrictions qui compliquent les transferts internationaux de mineurs depuis l’Angleterre. Dans ce contexte, le PSG surveille attentivement la situation. Le club parisien fait, en effet, partie des formations européennes citées parmi les prétendants au jeune Mancunien, aux côtés notamment du Real Madrid, du Barça et du Bayern Munich. Pour Paris, l’opération s’inscrirait finalement dans la logique de recrutement de jeunes talents à très fort potentiel, mais le dossier est encore loin d’être réglé puisque Manchester United n’a pas l’intention de céder facilement son joyau. Une chose est sûre, à quelques jours de ses 16 ans, JJ Gabriel se retrouve au centre d’une bataille qui pourrait devenir l’un des dossiers les plus suivis du football des jeunes cet automne.